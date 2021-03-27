الكاظمي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.وأكد الجانبان أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع إلى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وفقا لبيان السفارة العراقية.