بعد التعديل.. شروط إحلال السيارات الجديدة | خطوات الإحلال
السبت 27/مارس/2021 - 02:15 م
بعد التعديل.. شروط إحلال السيارات الجديدة | خطوات الإحلال، تصدر محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا المختلفة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية عن الشروط النهائية والأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة.
خطوات التسجيل لإحلال السيارات الجديدة
1- الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي من هنا .
2 - إنشاء الحساب عن طريق إدخال: -
- الاسم رباعيًا.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
- الرقم القومي.
- رقم الهاتف الأرضي.
- إدخال السن.
- اختيار المحافظة.
- إضافة صورة.
- ضغط على إنشاء حساب.
3 - ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة.
4 - سجل الدخول مرة أخرى.
5- إدخال بيانات العميل والمركبة وهي:-
- الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات».
- الرقم القومي.
- ماركة السيارة.
- موديل السيارة.
- الفئة.
- سنة التصنيع.
- رقم الموتور.
- رقم الشاسيه.
- نوع السيارة.
- اضغط على «التالي».
6 - اختيار المركبة الجديدة.
7 - اختيار طريقة السداد.
8 - تحميل المستندات المطلوبة.
9 - تأكيد تقديم الطلب.
1 - صورة بطاقة الرقم القومى
2 - صورة الرخصة السارية للسيارة.
3 - صور بعض إيصالات المرافق التي تدل على عنوان الإقامة، أو عقد إيجار أو عقد تمليك.
4 - مستند إثبات الدخل فإذا كان العميل موظفا فيتمثل هذا المستند في مفردات المرتب أو لو كان أعمالا حرة يقدم إقرارا بمستوى دخله.
5 - بناءً عليه تقيّم الحالة الائتمانية له.
خطوات التسجيل لإحلال السيارات الجديدة
1- الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي من هنا .
2 - إنشاء الحساب عن طريق إدخال: -
- الاسم رباعيًا.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني.
- الرقم القومي.
- رقم الهاتف الأرضي.
- إدخال السن.
- اختيار المحافظة.
- إضافة صورة.
- ضغط على إنشاء حساب.
3 - ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة.
4 - سجل الدخول مرة أخرى.
5- إدخال بيانات العميل والمركبة وهي:-
- الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات».
- الرقم القومي.
- ماركة السيارة.
- موديل السيارة.
- الفئة.
- سنة التصنيع.
- رقم الموتور.
- رقم الشاسيه.
- نوع السيارة.
- اضغط على «التالي».
6 - اختيار المركبة الجديدة.
7 - اختيار طريقة السداد.
8 - تحميل المستندات المطلوبة.
9 - تأكيد تقديم الطلب.
شروط إحلال السيارات الجديدة
حددت وزارة المالية بعض الشروط التقدم خلال الموقع الالكتروني لإحلال السيارات الملاكي لعام 2021 وهي كالتالي: -
1 - أن يكون المواطن مصري الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في حالة سداد ثمن السيارة بالتقسيط.
3 - أن تكون السيارة القديمة مضى على صنعها 20 عاما فأكثر.
4 - أن تكون السيارة ذات رخصة سارية بمعنى أنها تعمل في الوقت الحالي ومسجلة بسجلات وبيانات المرور.
5 - أن تكون السيارة القديمة بحوزة مالكها لمدة عامين على الأقل قبل موعد انطلاق المبادرة.
1 - أن يكون المواطن مصري الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في حالة سداد ثمن السيارة بالتقسيط.
3 - أن تكون السيارة القديمة مضى على صنعها 20 عاما فأكثر.
4 - أن تكون السيارة ذات رخصة سارية بمعنى أنها تعمل في الوقت الحالي ومسجلة بسجلات وبيانات المرور.
5 - أن تكون السيارة القديمة بحوزة مالكها لمدة عامين على الأقل قبل موعد انطلاق المبادرة.
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المستندات المطلوبة لإحلال السيارات الجديدة
1 - صورة بطاقة الرقم القومى
2 - صورة الرخصة السارية للسيارة.
3 - صور بعض إيصالات المرافق التي تدل على عنوان الإقامة، أو عقد إيجار أو عقد تمليك.
4 - مستند إثبات الدخل فإذا كان العميل موظفا فيتمثل هذا المستند في مفردات المرتب أو لو كان أعمالا حرة يقدم إقرارا بمستوى دخله.
5 - بناءً عليه تقيّم الحالة الائتمانية له.