بعد التعديل.. شروط إحلال السيارات الجديدة | خطوات الإحلال

شروط إحلال السيارات الجديدة

حددت وزارة المالية بعض الشروط التقدم خلال الموقع الالكتروني لإحلال السيارات الملاكي لعام 2021 وهي كالتالي: -

1 - أن يكون المواطن مصري الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في حالة سداد ثمن السيارة بالتقسيط.

3 - أن تكون السيارة القديمة مضى على صنعها 20 عاما فأكثر.

4 - أن تكون السيارة ذات رخصة سارية بمعنى أنها تعمل في الوقت الحالي ومسجلة بسجلات وبيانات المرور.

5 - أن تكون السيارة القديمة بحوزة مالكها لمدة عامين على الأقل قبل موعد انطلاق المبادرة.



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المستندات المطلوبة لإحلال السيارات الجديدة



1 - صورة بطاقة الرقم القومى

2 - صورة الرخصة السارية للسيارة.

3 - صور بعض إيصالات المرافق التي تدل على عنوان الإقامة، أو عقد إيجار أو عقد تمليك.



4 - مستند إثبات الدخل فإذا كان العميل موظفا فيتمثل هذا المستند في مفردات المرتب أو لو كان أعمالا حرة يقدم إقرارا بمستوى دخله.



5 - بناءً عليه تقيّم الحالة الائتمانية له.

2 - إنشاء الحساب عن طريق إدخال: -- الاسم رباعيًا.- رقم الهاتف.- البريد الإلكتروني.- الرقم القومي.- رقم الهاتف الأرضي.- إدخال السن.- اختيار المحافظة.- إضافة صورة.- ضغط على إنشاء حساب.3 - ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته تتضمن كلمة المرور التي ستدخل بها في المرات اللاحقة.4 - سجل الدخول مرة أخرى.5- إدخال بيانات العميل والمركبة وهي:-- الاسم رباعيًا ونوع المالك «أفراد - جهات».- الرقم القومي.- ماركة السيارة.- موديل السيارة.- الفئة.- سنة التصنيع.- رقم الموتور.- رقم الشاسيه.- نوع السيارة.- اضغط على «التالي».6 - اختيار المركبة الجديدة.7 - اختيار طريقة السداد.8 - تحميل المستندات المطلوبة.9 - تأكيد تقديم الطلب.