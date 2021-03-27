

موقع دعم مصر الرقمي | كيفية ضم أفراد الأسرة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا تحت اسم " دعم مصر الرقمي" من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يمكن للراغبين في الحصول على السلع الغذائية المدعمة من الدولة استخدامه لإضافة أبناءهم إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بين المواطنين عن طريق التواجد في أماكن مزدحمة مغلقة دون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى من لبس كمامات و تعقيم الأيدي باستمرار





خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

يستطيع الراغبين في إضافة أبناؤهم من مستحقي دعم الدولة للسلع الغذائية إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع " دعم مصر الرقمي" من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار خدمات التموين





الضغط على أيقونة إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية





كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة، ...)





كتابة رقم البطاقة التموينية





كتابة بيانات الراغب في إضافتهم إلى البطاقة التموينية





اختيار صلة القرابة بين صاحب البطاقة التموينية والمراد إضافته





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شروط إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا

يمكن استخدام موقع دعم مصر الرقمي | كيفية ضم أفراد الأسرة بالشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي :-





أن يكون صاحب البطاقة التموينية مستحقا للدعم وفقا للشروط التي حددتها الوزارة





أن يكون المراد إضافته من الدرجة الأولى لصاحب البطاقة التموينية ( زوجة، أبناء)





أن يكون المراد إضافته مصري الجنسية





أن يكون المراد إضافته قد اتم السن القانوني الإضافة





أن يتم تحميل كافة المستندات التي تثبت البيانات المسجلة مسبقا لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

يرغب الكثير من المواطنين الراغبين في حصولهم على السلع الغذائية المدعمة من الدولة في معرفة رابطلذلك يديرون محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة خطوات الضم الإلكتروني المواليد الجدد لبطاقة التموين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات الإضافة والأوراق المطلوبة و شروط المراد إضافتهم