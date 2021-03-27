صحيفة لبنانية: الحريرى لم يعد متمسكا بحكومة من 18 وزيرًا
السبت 27/مارس/2021 - 12:18 م
مروة عنبرطباعة
أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، بوجود معلومات عن حلحلة ما من جانب رئيس الحكومة لمكلف سعد الحريري، وتحديدا في ما يتعلق بعدد الوزراء في الحكومة.
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى انتشار معلومات تفيد حيث بأن الحريري يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيرا.
وأوضحت الصحيفة أن الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عقد بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال الحريري إنه لم يعد متمسكا بـ"حكومة من 18 وزيرا"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل.
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى انتشار معلومات تفيد حيث بأن الحريري يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيرا.
وأوضحت الصحيفة أن الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عقد بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال الحريري إنه لم يعد متمسكا بـ"حكومة من 18 وزيرا"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل.