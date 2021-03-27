جوجل يحتفل بـ توحيدة بن الشيخ.. فمن هى؟



يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة مسلمة في تونس والعالم العربي.

توحيدة بن الشيخ

- حياتها العائلية:

ولدت توحيدة بن الشيخ في يوم 2 يناير 1909 لعائلة ميسورة في ولاية بنزرت التونسية، وتوفي والدها بعد أشهر قليلة من مولدها، فنشأت مع أخويها في كنف أمها حلومة بن عمار المنحدرة من عائلة عريقة، وهي شقيقة رئيس الحكومة التونسية في الخمسينيات من القرن الماضي الطاهر بن عمار، تلقت تعليمها الابتدائي عام 1922 وحصلت على شهادة البكالوريا بإمتياز عام 1928، واصبحت أول تلميذة تونسية مسلمة تحصل على مثل هذه الشهادة سافرت بعد ذلك إلى فرنسا وحصلت على دبلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ثم التحقت بكلية الطب بباريس لتتخرج منها عام 1936.



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- حياتها مالعملية:

عادت إلى تونس وفتحت عيادتها ثم عينت كرئيس قسم الولادة بمستشفى شارل نيكول، وتولت عديد المناصب منها إدارة قسم التوليد وطب الرضيع.،وأسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس.



عملت ككاتبة واشرفت على أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية صدرت من عام1936 حتى 1941 تحت عنوان "ليلى". وهي اول مجلة نسائية ناطقة باللغة الفرنسية في العالم العربي.



ونشطت في عدد من الجمعيات سواء بفرنسا، واهتمت بأوضاع المرأة المسلمة في المستعمرات الفرنسية ونشطت في الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وأسست بعد الحرب العالمية الثانية جمعية "الإسعاف الاجتماعي" وتولت رئاستها.



توحيدة بن الشيخ