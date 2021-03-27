رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جوجل يحتفل بـ توحيدة بن الشيخ.. فمن هى؟

السبت 27/مارس/2021 - 08:02 ص
توحيدة بن الشيخ
توحيدة بن الشيخ
سلمى بدر
طباعة

يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم بالطبيبة التونسية توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة مسلمة في تونس والعالم العربي.
توحيدة بن الشيخ
توحيدة بن الشيخ
- حياتها العائلية:
ولدت توحيدة بن الشيخ في يوم 2 يناير 1909 لعائلة ميسورة في ولاية بنزرت التونسية، وتوفي والدها بعد أشهر قليلة من مولدها، فنشأت مع أخويها في كنف أمها حلومة بن عمار المنحدرة من عائلة عريقة، وهي شقيقة رئيس الحكومة التونسية في الخمسينيات من القرن الماضي الطاهر بن عمار، تلقت تعليمها الابتدائي عام 1922 وحصلت على شهادة البكالوريا بإمتياز عام 1928، واصبحت أول تلميذة تونسية مسلمة تحصل على مثل هذه الشهادة سافرت بعد ذلك إلى فرنسا وحصلت على دبلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ثم التحقت بكلية الطب بباريس لتتخرج منها عام 1936.
صورة العملة
صورة العملة
- حياتها مالعملية:
عادت إلى تونس وفتحت عيادتها ثم عينت كرئيس قسم الولادة بمستشفى شارل نيكول، وتولت عديد المناصب منها إدارة قسم التوليد وطب الرضيع.،وأسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس.

عملت ككاتبة واشرفت على أول مجلة تونسية نسائية ناطقة بالفرنسية صدرت من عام1936 حتى 1941 تحت عنوان "ليلى". وهي اول مجلة نسائية ناطقة باللغة الفرنسية في العالم العربي.

ونشطت في عدد من الجمعيات سواء بفرنسا، واهتمت بأوضاع المرأة المسلمة في المستعمرات الفرنسية ونشطت في الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وأسست بعد الحرب العالمية الثانية جمعية "الإسعاف الاجتماعي" وتولت رئاستها.
توحيدة بن الشيخ
توحيدة بن الشيخ
- سبب احتفال جوجل بها:
في يوم 27 مارس عام 2020 طرح البنك المركزي التونسي للتداول، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دنانير واختيرت توحيدة بن الشيخ كشخصية رئيسية لهذه الورقة النقدية الجديدة وهي أول ورقة نقدية في العالم تظهر طبيبة.

وفاتها:
توفيت توحيدة بن الشيخ في السادس من ديسمبر سنة 2010، بعد أن فتحت أمام المرأة التونسية والعربية طريقًا جديدًا في مجال علمي صعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس


الصور

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«آس الإسبانية»: محمد صلاح يغيب عن ليفربول الموسم المقبل لهذه الأسباب

كومان يرفض مقارنته برونالدو: لا أستطيع تسجيل 40 هدفا كل موسم

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر العامة تحتفل بساعة الأرض ويوم الأردوينو.. اليوم

وزيرة البيئة فى حوار مع الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

أحلام.. ضمن فعاليات نادى سينما جزويت القاهرة بالفجالة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم المسرح العالمى مع ذوى الهمم.. اليوم