صحف القاهرة تبرز مصلحة مصر في استقلال ليبيا.. وتؤكد نجاح موازنة العام الحالي

قالت صحيفة (الجمهورية) إن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني مـوحـد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (أمن واستقرار ليبيا)- إن دعم مصر كامل ومستمر ومطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية، وكذلك دعـــم مـصـر للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، والقدرة على تحمل المسئولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار.وأشارت إلى أن التعاون والتنسيق مستمران بين مصر وليبيا؛ مـن أجــل مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصة من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذلك نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا وتعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد، والتوافق كبير على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.وقالت صحيفة (الأهرام) إن الاقتصاديين يعرفون أن الموازنة العامة هي مرآة الاقتصاد لأي دولة لأنها، ومن خلال أرقام واضحة وصادقة، لا مجاملة فيها، ولا رياء، تكشف إلى أي مدى نجحت الدولة، أو فشلت، في إدارة اقتصادها، وتزداد أهمية قراءة بنود الموازنة كلما انتابت البلاد جائحة ما، وهل هناك أخطر من وباء «الكورونا» الذي ضرب اقتصادات كل دول العالم ضربات موجعة مازالت تداعياتها تتوالى حتى الساعة؟.وأضافت الصحيفة - في افتتاحياتها بعنوان (أرقام مهمة في الموازنة) - أنه رغم الموازنات العامة في العديد من دول العالم المتقدمة، ذات الاقتصاد الراسخ العملاق، حملت مؤشرات غاية في السلبية والتردي، إلا أن الموازنة العامة المصرية، للعام المالي الحالي (20202021)، والتي سوف تنتهي بنهاية يونيو المقبل، أظهرت مؤشرات جيدة جدا، تؤكد أن القائمين على الاقتصاد عندنا نجحوا بامتياز في إدارة دفة الإنتاج، والاستثمار، والإنفاق بما جنبنا نحن المواطنون أزمات ضربت، وتضرب شعوبا عديدة من حولنا.وأشارت إلى أن الدليل على تلك الحقيقة "أن الاقتصاد المصري بخير"، هو أن الموازنة العامة عندنا حققت، وللعام الثالث على التوالي، فائضا أوليا مقداره 14 مليار جنيه، كذا انخفاض عجز الموازنة، خلال تلك الأشهر الستة إلى 3٫6٪ بينما كان هذا العجز في الفترة نفسها في موازنة العام الماضي (20192020) 4٫1٪.وتابعت الصحيفة أن الدليل على تلك الحقيقة أيضا هو ارتفاع الإنفاق العام، والذي بلغ 102 مليار جنيه، وهذا مؤشر آخر على دوران الاقتصاد بنجاح، ثم يأتي زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 100 مليار جنيه، مشيرة إلى أن كل تلك الأدلة تبرز أن مصـر بخير، واقتصادها يتطور من حسن إلى أحسن.