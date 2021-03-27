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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية: انتقادات بايدن دليل على عدائه لبيونج يانج

السبت 27/مارس/2021 - 03:51 ص
كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
وكالات
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أعلنت كوريا الشمالية أن تجربتها الأخيرة لإطلاق الصواريخ كانت "دفاعية"، وأن انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لها تدل على "عدائه الراسخ" تجاه بيونج يانج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" اعتبرت كوريا الشمالية تعليقات بايدن "تطاولا سافرا على حقها في الدفاع عن نفسها، واستفزازا لها".

وأكدت بيونج يانج أن تجربتها الصاروخية كانت "دفاعية" على خلفية المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وحذرت كوريا الشاملية الولايات المتحدة من أنها "قد تواجه شيئا غير جيد" في حال استمرارها "بالتعليقات غير المدروسة".

وكان الرئيس الأمريكي جو يابدن قد وصف التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن الولايات المتحدة سترد على بيونغ يانغ في حال قيامها بأي تصعيد.

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