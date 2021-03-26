نواب التنسيقية يتقدمون بطلبات إحاطة عاجلة بشأن حادث القطارين

يتقدم كل من النواب عمرو درويش، وأحمد مقلد، وعلاء عصام، ومرثا محروس، وأميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبات إحاطة غدًا في مجلس النواب، موجهةً للسيد وزير النقل الفريق كامل الوزير، بشأن حادث القطارين في محافظة سوهاج، للوقوف علي حقيقة ما حدث اليوم والسؤال عن استعدادات الوزارة علي مدار السنوات السابقة للتعامل مع مثل هذه المشكلات.ويؤكد نواب التنسيقية الاستمرار في متابعة الوضع الراهن لحظةً بلحظة للتأكد من تقديم الرعاية الصحية للمصابين، كما يحرص النواب علي عدم تكرار هذه المأساة عبر التواصل مع الأجهزة المختصة لمعرفة أوجه القصور والعمل علي معالجتها.