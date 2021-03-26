وكيل «دفاع الشيوخ» ينعى ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

نعى النائب اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب حماة الوطن ببالغ الحزن والأسى أسر شهداء قطارى سوهاج، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأشاد وكيل دفاع الشيوخ، بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحادث لحظه بالحظه وتوجيهاته للحكومة بالتحرك السريع والتواجد بموقع الحادث لاتخاذ كافه الاجراءات، وسرعة صرف التعويضات لاهالي الشهداء والمصابين.وطالب نصير، باتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المتسببين في هذا الحادث الأليم، مطالبا باتخاذ كافه الإجراءات الوقائيه التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.