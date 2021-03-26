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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يصدر التقرير المالي للنصف الثاني من عام 2020

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:57 م
الأعلى لتنظيم الإعلام
الأعلى لتنظيم الإعلام
إسلام نصير
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أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقريرا ماليا وإداريا خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020، جاء فيه أن الموارد المالية للمجلس بلغت حتى 30 يونيو 2020 مليون ونصف المليون جنيه، ارتفعت في 31 ديسمبر الى 9 ملايين جنيه والموافقة على مشروع موازنة العام المالى 20202021 من وزارة المالية ومجلس النواب والموافقة على الحساب الختامي للعام المالى 20192020 من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد استيفاء الملاحظات.

وجاء في التقرير المرفق بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المحول من وزارة المالية بأمر دفع شهرى بصورة منتظمة لنقابة الصحفيين بقيمة إجمالية مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وثلاثون جنيها واثنين وسبعون قرشا لا غير.

ولفت التقرير، الى أنه تم صرف إعانة لكبارالإعلاميين والصحفيين لعدد 11 صحفيا وإعلاميا، خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 بقيمة 245 ألف جنيها بعد تقديم المستندات المؤيدة من نقابتى الصحفيين والإعلاميين، مضيفا أن الإعانات السنوية المحولة من وزارة المالية ضمت إعانة نقابة الصحفيين صندوق المعاشات 5.1 مليون جنيها وإعانة نقابة الصحفيين صندوق الخدمات الطبية 1.5 مليون جنيها وإعانة للمساهمة في نشاط اتحاد الصحفيين العرب 500 ألف جنيها وإعانة لصندوق التأمين والمعاشات بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام 250 ألف جنيها وإعانة غير متكررة لنقابة الصحفيين 60 مليون جنيها وإعانة لجمعية الخدمات للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام 158 ألف جنيها.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وأنه تم شراء كمامات ومواد لتعقيم مقر المجلس يوميا وذلك للحفاظ على سلامة العاملين بالمجلس، مشيرا الى أنه تم تطوير البوابة الالكترونية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذى يتم تنفيذها عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال اتفاقية إعادة الاستثمار وانشاء المرصد الإعلامي للمجلس لتقييم أداء وسائل الاعلام المصرية بأنواعها المختلفة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية ومدى التزام الصحافة والاعلام بمعايير التغطية المهنية وإنشاء منظومة بريد الكترونى رسمي للمجلس الأعلى للإعلام ضمن مبادرة الزيادة الإنتاجية.

وعن التراخيص، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم إصدار شهادة تراخيص مؤمنة مثل أوراق البنكنوت، يصعب تزيفيها وإصدار أول دفعة من التراخيص لأول مرة في تاريخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والعمل على توفيق أوضاع كافة الكيانات المخاطبة بأحكام القانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له والانتهاء من توفيق أوضاع كافة الصحف القومية ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

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