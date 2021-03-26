«الوفد» يثني على جهود الدولة في دعم ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، بالنيابة عن نفسه وعن جموع الوفديين شهداء حادث قطاري سوهاج المأساوي الذي وقع قبل ظهر اليوم الجمعة بمنطقة طهطا في محافظة سوهاج.وأثنى أبوشقة على الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لضحايا الحادث وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة.وتوجه أبوشقة بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.