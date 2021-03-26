«طالبان» تهدد باستئناف القتال بعد قرار واشنطن إرجاء انسحاب قواتها

هددت حركة طالبان الافغانية، اليوم الجمعة، باستئناف القتال بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإرجاء انسحاب قواتها من أفغانستان، وفق قناة العربية.وخلال الفترة الماضية، اأكدت واشنطن عدم اتخاذ أي قرارات بشأن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث تجرى مراجعة اتفاق سحبها.وكان الحزبان الديمقراطي والجمهوري للكونجرس دعا واشنطن إلى إرجاء خطة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب كافة القوات من هناك بحلول الأول من مايو.