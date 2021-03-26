لبنان: العثور على مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اليوم الجمعة، عن وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد.وقال دياب، إن تقرير شركة كومبيليفت الألمانية أشار إلى وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد.ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية راجعت تقرير الشركة وخلصت إلى أن "هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطرًا".وأضاف دياب في البيان أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية، وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.وقد تم تكليف وزير الطاقة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لاسيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط أو أي أمكنة أخرى".كما تم "تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة".وفي سياق آخر، ناقش المجلس الإجراءات المتبعة للحد من تفشي كورونا في لبنان.وقرر المجلس تمديد حالة التعبئة العامة لغاية 30 سبتمبر المقبل، وفرض لبس الكمامات على المواطنين والطلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين. وطُلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات.كما تم تكليف وزير الصحة باستكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة.