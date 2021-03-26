قوات الأمن تحبط مخططًا إرهابيًا بمدينة روستوف الروسية

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، مخططًا إرهابيًا في مدينة روستوف جنوب غرب روسيا.وقال جهاز الأمن الفيدرالى فى بيان له اليوم: "بالاشتراك مع وزارة الداخلية بمدينة روستوف أحبط الأمن الفيدرالي نشاط مجموعة متطرفة تم تنظيمها بهدف تنفيذ ما يسمى بـ "أعمال التأثر المباشر" بكتابة عبارات مسيئة واستخدام عبوات حارقة ضد مباني قوات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن المحلية.وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لهجوم ضد أحد أقسام الشرطة وإحضار ثلاثة آخرين للاستجواب، لافتا إلى إجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية تتعلق بالتخريب بدافع الكراهية السياسية، وفقًا لما نقلته وكالة سانا عن البيان.يذكر أن قوات الأمن الروسية ألقت أمس القبض على إرهابي في العاصمة موسكو شارك بعمليات ضد الجيش الروسي.