وزير الخارجية العراقى يرسل برقية تعزية للسيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

أرسل وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، برقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ضحايا حادث قطار سوهاج الذى وقع اليوم الجمعة.وقال حسين فى برقيته: "تلقينا بحزن بالغ خبر الحادث الذي تعرض له الأشقاء في جمهورية مصر العربية إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبب بإزهاق أرواح عدد من المدنيين".وتابع: "في هذا المصاب نبعث أحر التعازي القلبية إلى جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين"، وفقا لبيان السفارة العراقية بالقاهرة.