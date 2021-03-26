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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات من انهيار النظام الصحي في ألمانيا بسبب كورونا

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:30 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
مروة عنبر
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حذر وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الجمعة، من انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفادت مجلة "دير شبيجل" نقلا عن "سبان" قوله إنه "إذا استمر هذا الوضع دون رادع فإننا نخاطر بأن يصل نظامنا الصحي إلى حدود الانهيار في أبريل القادم"، لافتا إلى أن متغيرات الفيروس جعلت الوضع الوبائي خطيرا بشكل خاص.

كما طالب سبان بتطبيق إجراءات الإغلاق المتفق عليها، كما هو منصوص عليه في القرار المشترك للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات.

وفى السياق، صرح مدير معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، لوثر ويلر، بأن هناك إشارات واضحة جدا على أن الموجة الثالثة ستكون أسوأ من الموجتين السابقتين، معتبرا أن ألمانيا تواجه أسابيع صعبة للغاية ويجب أن تكون مستعدة لحقيقة أن عدد المصابين سيرتفع بشكل حاد.

يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا يرتفع بواقع يومي بلغ 21573، ليصل إلى مليونين و734753، والوفيات إلى 75623.

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