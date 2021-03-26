التصريح بدفن جثة كوافيرة لقيت مصرعها داخل مركز تجميل بالعياط

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة كوافيرة لقيت مصرعها داخل مركز تجميل بالعياط، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت التحقيقات، أن المركز غير ملتزم باشتراطات السلامة والأمان، وانه أثناء إجراء الكوافيرة لجلسة حمام مغربي لعروس تعرضت للاختناق، هي والعروس نتيجة تصاعد الأبخرة وعدم وجود تهوية مناسبة في المكان، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.البداية كانت بتلقي مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد بمصرع كوافيرة، وإصابة فتاة نتيجة تعرضهما لاختناق، وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال شهود العيان، تبين أن الكوافيرة خلال إجراء جلسة حمام مغربي للعروس المصابة، تعرضتا لاختناق بسبب استنشاق البخار، ما أسفر عن مصرع الكوافيرة، وإصابة العروس، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.