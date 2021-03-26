كل ما تريد معرفته عن التقديم على عداد الكهرباء الكودي
الجمعة 26/مارس/2021 - 12:14 م
اسماء منصورطباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على عداد الكهرباء الكودي حيث تم السماح بالتقديم علي هذا العداد إلكترونيًا نتيجة مرور البلاد في الفترة الحالية بجائحة فيروس كورونا المستجد واتجاه الدولة نحو توافر كافة الخدمات إلكترونيًا حفاظا على سلامة المواطنين وتقليل الاختلاط بينهم قدر الإمكان.
وتم اللجوء إلى هذا النوع من عدادات الكهرباء بعد تصاعد شكاوى المواطنين من مشكلات الفواتير والعدادات العادية، بينما العداد الكودي يحاسب المواطنين على قيمة إستهلاكهم الفعلية مما يوفر على المواطنين الكثير، كما يجعلهم يشعرون بالراحة بهذا النوع من عدادات الكهرباء، وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية خطوات تركيب العداد الكودي الكهربائي ومميزات هذا العداد.
- الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء.
- اختيار منصة خدمات المواطنين.
- الضغط على أيقونة طلب تركيب عداد كودي وستظهر للمواطن الراغب في تركيب عداد استمارة يجب القيام بكتابة البيانات اللازمة فيها.
تمت إتاحة متابعة الطلب المقدم لتركيب عداد كودي بواسطة نفس الموقع الإلكتروني الذي قام المواطن بالتقديم من خلاله.
- يعد عداد مسبق الدفع كما يتم في العداد الكودي تنبيه المواطنين قبل نفاد رصيدهم.
- نظام العداد الكهربائي الكودي يحاسب المواطنين على قيمة استهلاكهم الفعلي.
- تسجيله برقم وليس باسم صاحب العداد.
- شحن رصيد العداد الكودي بكارت شحن عن طريق الرقم المسجل به العداد.
- الدقة في حساب قيمة استهلاك المواطن من الكهرباء.
- يوجد بالعداد الكودي نظام للطوارئ.
وتم اللجوء إلى هذا النوع من عدادات الكهرباء بعد تصاعد شكاوى المواطنين من مشكلات الفواتير والعدادات العادية، بينما العداد الكودي يحاسب المواطنين على قيمة إستهلاكهم الفعلية مما يوفر على المواطنين الكثير، كما يجعلهم يشعرون بالراحة بهذا النوع من عدادات الكهرباء، وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية خطوات تركيب العداد الكودي الكهربائي ومميزات هذا العداد.
رابط التقديم علي عداد الكهرباء الكودي
- الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء.
- اختيار منصة خدمات المواطنين.
- الضغط على أيقونة طلب تركيب عداد كودي وستظهر للمواطن الراغب في تركيب عداد استمارة يجب القيام بكتابة البيانات اللازمة فيها.
تمت إتاحة متابعة الطلب المقدم لتركيب عداد كودي بواسطة نفس الموقع الإلكتروني الذي قام المواطن بالتقديم من خلاله.
رابط التقديم علي عداد الكهرباء الكوديوبعد معرفة رابط التقديم على العداد الكهربائي الكودي وخطوات هذا التقديم نعرض لكم مميزات تركيب العداد الكهربائي الكودي والتي توفر على المواطنيين الكثير مما يجعله مفضلا في الوقت الحالي
مميزات العداد الكهربائي الكودي
- يعد عداد مسبق الدفع كما يتم في العداد الكودي تنبيه المواطنين قبل نفاد رصيدهم.
- نظام العداد الكهربائي الكودي يحاسب المواطنين على قيمة استهلاكهم الفعلي.
- تسجيله برقم وليس باسم صاحب العداد.
- شحن رصيد العداد الكودي بكارت شحن عن طريق الرقم المسجل به العداد.
- الدقة في حساب قيمة استهلاك المواطن من الكهرباء.
- يوجد بالعداد الكودي نظام للطوارئ.
- يتم السماح فيه بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين.