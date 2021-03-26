رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن التقديم على عداد الكهرباء الكودي

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
اسماء منصور
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين عن رابط التقديم على عداد الكهرباء الكودي حيث تم السماح بالتقديم علي هذا العداد إلكترونيًا نتيجة مرور البلاد في الفترة الحالية بجائحة فيروس كورونا المستجد واتجاه الدولة نحو توافر كافة الخدمات إلكترونيًا حفاظا على سلامة المواطنين وتقليل الاختلاط بينهم قدر الإمكان.

وتم اللجوء إلى هذا النوع من عدادات الكهرباء بعد تصاعد شكاوى المواطنين من مشكلات الفواتير والعدادات العادية، بينما العداد الكودي يحاسب المواطنين على قيمة إستهلاكهم الفعلية مما يوفر على المواطنين الكثير، كما يجعلهم يشعرون بالراحة بهذا النوع من عدادات الكهرباء، وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية خطوات تركيب العداد الكودي الكهربائي ومميزات هذا العداد.

رابط التقديم علي عداد الكهرباء الكودي


- الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء.

- اختيار منصة خدمات المواطنين.

- الضغط على أيقونة طلب تركيب عداد كودي وستظهر للمواطن الراغب في تركيب عداد استمارة يجب القيام بكتابة البيانات اللازمة فيها.

تمت إتاحة متابعة الطلب المقدم لتركيب عداد كودي بواسطة نفس الموقع الإلكتروني الذي قام المواطن بالتقديم من خلاله.

رابط التقديم علي عداد الكهرباء الكودي

وبعد معرفة رابط التقديم على العداد الكهربائي الكودي وخطوات هذا التقديم نعرض لكم مميزات تركيب العداد الكهربائي الكودي والتي توفر على المواطنيين الكثير مما يجعله مفضلا في الوقت الحالي

مميزات العداد الكهربائي الكودي


- يعد عداد مسبق الدفع كما يتم في العداد الكودي تنبيه المواطنين قبل نفاد رصيدهم.

- نظام العداد الكهربائي الكودي يحاسب المواطنين على قيمة استهلاكهم الفعلي.

- تسجيله برقم وليس باسم صاحب العداد.

- شحن رصيد العداد الكودي بكارت شحن عن طريق الرقم المسجل به العداد.

- الدقة في حساب قيمة استهلاك المواطن من الكهرباء.

- يوجد بالعداد الكودي نظام للطوارئ.

- يتم السماح فيه بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

شاهد.. أول فيديو لحادث تصادم قطارين في سوهاج


الصور

image description

الكشف الطبي على 2443 مواطنًا مجانا في دمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج»

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

قبل انتهاء المهلة.. رابط التقديم على عداد كهرباء.. والأوراق المطلوبة

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
المزيد

الثقافة

شعراء من المجلس الأعلى للثقافة: كيف تكون الحياة دون شعر؟

انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة