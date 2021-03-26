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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بلومبرج»: تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس يستغرق أسبوعًا على الأقل

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن جهود تعويم الناقلة العملاقة "إيفر جيفن"، التي جنحت في قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، وسدت مجرى القناة، ما نجم عنه تعطيل الملاحة في الممر المائي الحيوي، قد تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، على الأقل.

ويزيد ذلك من احتمال حدوث تداعيات أوسع جراء الحادث الذي أثر بالفعل على عمليات تدفق شحنات النفط والحبوب والسيارات في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن مهمة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التي تزن 200 ألف طن ويبلغ طولها حوالي 400 متر، تتطلب أسبوعا من العمل، على الأقل، بل ربما أكثر وكان من المتوقع في بداية الأمر أن تنتهي جهود الإنقاذ في يومين.

ولم تفلح جهود تعويم السفينة منذ يوم الثلاثاء الماضي، باستخدام قاطرات وجرافات، وهي معدات تبدو صغيرة جدا مقارنة بحجم الناقلة الجانحة.

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