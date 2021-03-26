أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، بأنه تم تسجيل 21 ألفًا و573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و734 ألفًا و753 إصابة.وأظهرت البيانات الصادرة من المعهد حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 183 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات حتى الآن إلى 75 ألفًا و623 وفاة.