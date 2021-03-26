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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» فى ألمانيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:18 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
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أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، بأنه تم تسجيل 21 ألفًا و573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و734 ألفًا و753 إصابة.

وأظهرت البيانات الصادرة من المعهد حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 183 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات حتى الآن إلى 75 ألفًا و623 وفاة.

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