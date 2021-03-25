وزير الصحة السوداني يرحب بدعم البنك الدولي لبلاده

رحب وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، بدعم البنك الدولي للسودان في المجالات المختلفة بما فيها دعم أنشطة الوزارة.وأشاد النجيب، لدى استقباله اليوم الخميس المدير الإقليمي للبنك الدولي في السودان وجنوب السودان واريتريا واثيوبيا، عثمان ديون، بتجربة البنك الدولي في فيتنام ومما صاحبها من نهوض، معربا عن التطلع لتطبيق نتائج تلك التجربة في السودان.من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون، عودة التعاون مع وزراة الصحة بعد انقطاع، منذ العام 2013، مشيرا إلى مشروع ممول من قبل البنك الدولي لدعم السودان لمجابهة جائحة (كوفيد-19) تقدر قيمته بـ(21.9) مليون دولار.وأوضح أن هذا الأمر يعد بداية وإحياء للتعاون المشترك، معربا عن تطلع البنك الدولي لتقديم دعم للسودان في عدد من المجالات.