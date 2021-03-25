رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة السوداني يرحب بدعم البنك الدولي لبلاده

الخميس 25/مارس/2021 - 11:44 م
وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب
أ ش أ
طباعة
رحب وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، بدعم البنك الدولي للسودان في المجالات المختلفة بما فيها دعم أنشطة الوزارة.

وأشاد النجيب، لدى استقباله اليوم الخميس المدير الإقليمي للبنك الدولي في السودان وجنوب السودان واريتريا واثيوبيا، عثمان ديون، بتجربة البنك الدولي في فيتنام ومما صاحبها من نهوض، معربا عن التطلع لتطبيق نتائج تلك التجربة في السودان.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون، عودة التعاون مع وزراة الصحة بعد انقطاع، منذ العام 2013، مشيرا إلى مشروع ممول من قبل البنك الدولي لدعم السودان لمجابهة جائحة (كوفيد-19) تقدر قيمته بـ(21.9) مليون دولار.

وأوضح أن هذا الأمر يعد بداية وإحياء للتعاون المشترك، معربا عن تطلع البنك الدولي لتقديم دعم للسودان في عدد من المجالات.

٦

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

موعد إجازة شم النسيم 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة

حكايات من دفتر صلاح عيسى في كتاب جديد

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية