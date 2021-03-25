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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

الخميس 25/مارس/2021 - 05:56 م
السيارات
السيارات
نعمات مدحت
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تهتم فئة من المواطنين بمعرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك، لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المجالس الطبية، والتي خصصت له وزارة الصحة منصة إلكترونية للتسجيل، تسهيلا على المواطنين، بدلا من الازحادم والتكدس أمام المقار الحكومية في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

وذلك طبقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حصولهم علي مثل هذه التسهيلات التي تعد السيارات المعفاة من الجمارك في مقدمتها تخفيفا عليهم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك


يمكن للمواطن الدخول للتسجيل عبر الرابط التالي: http://car.smcegy.com، ثم يتبع التعليمات التالية، إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، محافظة السكن، مدينة السكن، العنوان، الوظيفة، رقم الهاتف،  ثم اختيار حجز موعد كشف طبي.


وأما فى حالة القاصر أو غير مكتمل الأهلية بسبب عذر مرضى يرجى كتابة بيانات ولى الأمر، الوصى، بيانات الوصى،  الرقم القومى، الاسم، الصفة، الجمرك المطلوب، نوع الإعاقة، المجلس الطبي، تاريخ الكشف، وفي النهاية يضغط المستعلم على كلمة أنا لست روبرت.

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معفاه من الجمارك


وحددت المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة، عدد من المستندات،  للحصول على السيارةطبقا لوزارة التضامن الاجتماعي، وهى: صورتين شخصيتين 4 × 6، بحث اجتماعي، صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية المدة، أصل المؤهل الدراسي، وإقرار يفيد فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب، إضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة شرط ضروري للتسجيل.

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