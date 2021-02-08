نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك
الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:22 م
أسماء منصورطباعة
ترتفع معدلات البحث علي جوجل عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك ويأتي ذلك في إطار حرص الكثير من ذوي الهمم على الاستفادة من قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر من خلال حجز موعد الكشف الطبي للحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الضرائب، والتعرف على الأوراق اللازمة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك وكيفية تسجيل حجز الكشف الطبي بكل سهولة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات والعيادات المتخصصة.
حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حصولهم علي مثل هذه التسهيلات التي تعد السيارات المعفاة من الجمارك في مقدمتها تخفيفا عليهم.
خطوات حجز كشف طبي لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارة معفاة من الجمارك
-اولا يتم تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي
- ثم اختيار حجز موعد كشف طبي
-بعدها يتم كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
-ثم يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقمًا
-يحدد المتقدم مكان الكشف الطبي طبقا لما إقامته
-ويتم تحديد تاريخ الكشف الطبي
-بعدها تتم كتابة بيانات الاتصال رقم التليفون والبريد الإلكتروني
-ثم يتم الضغط على حفظ الطلب
وبعد معرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك نعرض لكم المستندات المطلوبة للحصول على السيارةطبقا لوزارة التضامن الاجتماعي:-
_صورتين شخصيتين 4 × 6
_بحث اجتماعي
_صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية المدة
_أصل المؤهل الدراسي.
_قرار يفيد فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.
_بطاقة الخدمات المتكاملة شرط ضروري للتسجيل
حيث نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الهمم علي حصولهم علي مثل هذه التسهيلات التي تعد السيارات المعفاة من الجمارك في مقدمتها تخفيفا عليهم.
نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجماركويستعرض الدستور في السطور التالية رابط الحجز والخطوات اللازمة للحجز إلكترونيًا
خطوات حجز كشف طبي لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارة معفاة من الجمارك
-اولا يتم تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي
- ثم اختيار حجز موعد كشف طبي
-بعدها يتم كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
-ثم يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم المكون من 14 رقمًا
-يحدد المتقدم مكان الكشف الطبي طبقا لما إقامته
-ويتم تحديد تاريخ الكشف الطبي
-بعدها تتم كتابة بيانات الاتصال رقم التليفون والبريد الإلكتروني
-ثم يتم الضغط على حفظ الطلب
الإستعلام عن طلب الكشف الطبيوتتيح وزارة التضامن الإجتماعي الاستعلام عن طلب الكشف الطبي للحصول على سيارة مجهزة لأصحاب الإعاقة عبر هذا الرابط car.smcegy.com الاستعلام عن حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك وذلك بإدخال الرقم السري وكتابة الرقم القومي للمتقدم والمكون من 14 رقمًا والضغط على كلمة استعلام وستظهر رسالة بكافة البيانات التي تم إدخالها من قبل وموعد ومكان الكشف المحجوز مسبقا.
وبعد معرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك نعرض لكم المستندات المطلوبة للحصول على السيارةطبقا لوزارة التضامن الاجتماعي:-
_صورتين شخصيتين 4 × 6
_بحث اجتماعي
_صورتين من بطاقة الرقم القومي سارية المدة
_أصل المؤهل الدراسي.
_قرار يفيد فك الحظر لمن سبق له الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك والضرائب.
_بطاقة الخدمات المتكاملة شرط ضروري للتسجيل