الخارجية الليبية تشدد على ضرورة الانسحاب الفوري للمرتزقة في البلاد

شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، على ضرورة الانسحاب الفوري لكافة المرتزقة في البلاد التي تعاني من فوضى مستمرة منذ عقد.وقالت الحكومة الليبية الموحدة، ان البلاد تشهد تطورات سياسية نتيجة مفاوضات جرت برعاية الأمم المتحدة، وفق لقناة العربية الاخبارية.وأضافت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس: "نؤكد على خروج كافة المرتزقة وبشكل فوري من بلادنا".