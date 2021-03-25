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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الفرنسي: أوروبا تعمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

الخميس 25/مارس/2021 - 02:16 م
جان ايف لودريان
جان ايف لودريان
منار أحمد
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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، خلال زيارته لليبيا: نحن هنا في طرابلس لنظهر مدى أهمية الملف الليبي، حسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسية أن أوروبا تعمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا.

ووصل العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس، في زيارة تهدف إلى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة، وفقًا لما صرح به دي مايو.

وأفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" بأن الوزراء الثلاثة سيجرون محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من المسئولين الليبيين حول جملة من القضايا المشتركة، أبرزها الهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي.

وفور وصوله لليبيا، قال هايكو ماس: "لأوروبا مصلحة كبيرة في السلام في ليبيا. إذا عملنا معًا، يمكننا إحداث فرق كبير، ورحلتنا اليوم تظهر الوحدة بين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا التى نخوض معها في أوروبا حملة من أجل ليبيا. المهمة الأكبر الآن هي توحيد البلاد.. والتحضير للانتخابات في ديسمبر وتنفيذ ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار- بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات والمقاتلين الأجانب. فقط عندما يعود مستقبل ليبيا بأيدي الليبيين مرة أخرى، يمكن أن يتحول وقف إطلاق النار إلى سلام ومصالحة حقيقية".

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