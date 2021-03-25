طريقة عمل مكرونة بشاميل بالتفصيل
الخميس 25/مارس/2021 - 02:18 م
شيماء دهبطباعة
الكثير منا يُفضل عمل المكرونة البشاميل خاصة في العزومات، وتعتبر من الأكلات المشهورة في العالم العربي والغربي نظرًا لسهولة تحضيرها، حيث يمكن إعدادها بطرق مختلفة وإليكم خلال سطور طريقة عمل مكرونة بشاميل.
المقادير
- كيس مكرونة.
- كيلو حليب.
- نصف لحمة مفرومة معصجة.
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقتين زبدة
- ملعقتين كبيرة من الدقيق
- مكعب ماجي.
- في وعاء كبير يتم غلي الماء ومن ثم وضع المكرونة للسلق.
- في وعاء على النار يتم وضع الدقيق والزبدة مع التقليب
- بمجرد احمرار الدقيق يتم إضافة الحليب والتوابل.
- التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل المناسب.
- يتم وضع بعض البشاميل على المكرونة المسلوقة مع التقليب.
- في صينية الفرن يتم وضع المكرونة ومن ثم اللحمة المعصجة ومن ثم المكرونه وعلى وجه القالب يتم صب البشاميل.
- يمكن إضافة الجينة الموزريلا من على وجه الصينية ويتم إدخالها الفرن.
- على فرن ساخن مسبقًا يتم وضع المكرونة في درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.
طريقة عمل مكرونة بشاميل
المقادير
- كيس مكرونة.
- كيلو حليب.
- نصف لحمة مفرومة معصجة.
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقتين زبدة
- ملعقتين كبيرة من الدقيق
- مكعب ماجي.
طريقة عمل مكرونة بشاميلطريقة التحضير
- في وعاء كبير يتم غلي الماء ومن ثم وضع المكرونة للسلق.
- في وعاء على النار يتم وضع الدقيق والزبدة مع التقليب
- بمجرد احمرار الدقيق يتم إضافة الحليب والتوابل.
- التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل المناسب.
- يتم وضع بعض البشاميل على المكرونة المسلوقة مع التقليب.
- في صينية الفرن يتم وضع المكرونة ومن ثم اللحمة المعصجة ومن ثم المكرونه وعلى وجه القالب يتم صب البشاميل.
- يمكن إضافة الجينة الموزريلا من على وجه الصينية ويتم إدخالها الفرن.
- على فرن ساخن مسبقًا يتم وضع المكرونة في درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.
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