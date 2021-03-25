طريقة عمل مكرونة بشاميل بالتفصيل

طريقة عمل مكرونة بشاميل













المقادير- كيس مكرونة.- كيلو حليب.- نصف لحمة مفرومة معصجة.- ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود- ملعقتين زبدة- ملعقتين كبيرة من الدقيق- مكعب ماجي.طريقة التحضير- في وعاء كبير يتم غلي الماء ومن ثم وضع المكرونة للسلق.- في وعاء على النار يتم وضع الدقيق والزبدة مع التقليب- بمجرد احمرار الدقيق يتم إضافة الحليب والتوابل.- التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل المناسب.- يتم وضع بعض البشاميل على المكرونة المسلوقة مع التقليب.- في صينية الفرن يتم وضع المكرونة ومن ثم اللحمة المعصجة ومن ثم المكرونه وعلى وجه القالب يتم صب البشاميل.- يمكن إضافة الجينة الموزريلا من على وجه الصينية ويتم إدخالها الفرن.- على فرن ساخن مسبقًا يتم وضع المكرونة في درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.