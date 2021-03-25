تحطم طائرة عسكرية بريطانية جنوب غرب إنجلترا

ذكرت محطة سكاي نيوز اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية بريطانية تحطمت في كورنوال جنوب غربإنجلترا.وأضافت المحطة أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية من طراز هوك تي1 تحطمت بعد أن تمكن طاقمها من القفز ولم يسفر الحادث عن قتلى، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ في موقع التحطم.