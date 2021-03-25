«الأقصر للسينما الإفريقية» يستعرض أفيشات أفلام الرواد فى معرض خاص

يستعرض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية خلال نسخته العاشرة المقرر انطلاقها في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر مارس الجاري، مجموعة من أفيشات أفلام عدد من رواد السينما المصرية.وقال رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في معرض خاص يقام ضمن فعاليات المهرجان، الذي من المنتظر أن تفتتحه مساء غد الجمعة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بحضور نخبة من صناع السينما بمصر وإفريقيا.وأضاف فؤاد أن معرض أفيشات الأفلام، الذي يشرف علي إقامته حسين بكر، وهو أحد أهم الشخصيات التي عملت في مجال الفوتوغرافيا بالسينما المصرية، يضم أفيشات أفلام المكرمين في النسخة العاشرة من المهرجان، وهم: مديحة يسرى ومحمود يس ومحمود المليجي وسمير صبري ومحيي إسماعيل.ولفت فؤاد إلى أن المهرجان أصدر هذا العام، مجموعة من الإصدارات السينمائية، بينها كتاب " دوستويفسكي... والسينما المصرية " لسامح فتحي، و" مديحة يسري، جميل وأسمر " لمحمد محمد مستجاب، وتقديم طارق الشناوي، و" 10 سنوات من الخيال " لسعد القرش، تقديم حلمي شعراوي، ونشرة خاصة عن " محمود المليجي... النجم الفضي "، ونشرة خاصة عن السينما السودانية التي يكرمها المهرجان هذا العام، بجانب إعادة إصدار كتاب " سينما التحريك في إفريقيا " للدكتور محمد غزالة.