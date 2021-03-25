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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان المدرسة اليابانية بشرم الشيخ اليوم

الخميس 25/مارس/2021 - 10:24 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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يفتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، المدرسة اليابانية بشرم الشيخ، وذلك بمرافقة نواب وزير التعليم، ومحمد حامد عقل، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الذي يحضره وزير التربية والتعليم، بمحافظة شرم الشيخ، اليوم الخميس، بعنوان، "المسار الرقمي اتجاهات حديثة في التعليم "، وذلك لمناقشة إدخال كافة وسائل التكنولوجيا الرقمية كاتجاه حديث في التعليم.

كان قد وضع وزير التعليم ومحافظ جنوب سيناء حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ في نوفمبر 2018.

وتقع المدرسة اليابانية في شرم الشيخ تقع بالقرب من جامعة الملك سلمان بالمحافظة، وتبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف متر مربع، وتم إقامة مبني المدرسة على مساحة 1500 متر مربع وتضم 28 قاعة بإجمالي تكلفة بلغت 28،5 مليون جنيه.

وتعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث جرى إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة جرى افتتاحها في أكتوبر 2018.

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