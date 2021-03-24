إحصائية رسمية: 5 دول تقود واردات مصر لأكبر تراجع خلال 2020

كشفت إحصائية رسمية حديثة أن إجمالى واردات مصر من دول العالم سجلت تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2020 تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية، إذ جاءت روسيا فى المرتبة الأولى بأعلى تراجع فى واردات مصر لتهبط من 3.5 مليار دولار لـ 2.9 مليار دولار بانخفاض 600 مليون دولار.ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت فى مرتبة لاحقة البرازيل التى تراجع واردات مصر منها بنحو 530 مليون دولار خلال عام لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 1.1 مليار دولار خلال 2020 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2019 بانخفاض 477 مليون دولار، تركيا من 3.5 مليار دولار لـ 3.1 مليار دولار بانخفاض 400 مليون دولار، ألمانيا من 4.2 مليار دولار لـ 3.9 مليار دولار بانخفاض 275 مليون دولار.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.