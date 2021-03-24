إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بكورونا

أصيب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر، بفيروس كورونا ويخضع الآن للعزل الصحي حتى يتعافى من المرض.وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا، بأن خالد عمر سيخضع للعزل الصحي بمنزله، بعد ظهور نتيجة إيجابية لفحص كورونا "كوفيد 19".وكانت الحكومة السودانية أعلنت في وقت سابق اليوم عن فرض ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وذلك بعد زيادة أعداد الاصابات والوفيات بكورونا بشكل كبير.