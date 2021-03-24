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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يوجه نداءً من أجل وقف العنف في النيجر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:18 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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أطلق بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، نداءً من أجل وقف العنف في النيجر.

وأعرب البابا، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالي، عن بالغ الألم، جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في النيجر، والتي أسفرت عن مقتل ١۳٧ شخصًا.

وفي سياق منفصل، قال البابا فرانسيس إن فيضانات كبيرة تسببت في الأيام الأخيرة بأضرار جسيمة في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، معربا عن أسفه لما وقع من ضرر بسبب هذه الكارثة.

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