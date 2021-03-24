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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ردا على الوكالة الذرية: مطالبكم غير بناءة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:06 م
الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منار أحمد
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ردت إيران، اليوم الأربعاء، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتحذيرها من أن مستقبل الاتفاق النووي، بات على المحك، مطالبة إياها بالتزام الشفافية حول مصدر اليورانيوم غير المعلن عنه في بعض منشآتها.

وقال مندوب طهران الدائم في فيينا كاظم غريب أبادي إن هذه المطالب غير بناءة.

واعتبر المسؤول الإيراني أن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، ما هي إلا استمرار لسياسة اتخاذ مواقف سياسية غير بناءة، زاعمًا أنها تساهم في تشويه مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى إيران بشكل أكبر، وتعرقل الطريق لإنجاح أي مبادرات لاحقة، وفقًا لتعبيره.

كما أضاف أن الاتفاق النووي بات يواجه مشاكل وتعقيدات كثيرة، ولم يعد يحتمل مزيدًا من المشاكل التي ادعى أنها آتية من المواقف الغربية.

وجاء هذا الموقف الإيراني بعد تصريحات صحافية أدلى بها رافائيل غروسي لمجلة نيوزويك، قال فيها إن هناك حاجة لإجراء مناقشات مفصلة وتقنية لطمأنة المجتمع الدولي بخصوص المواقع التي تم العثور فيها على يورانيوم غير معلن، مضيفا أن قضية المساءلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمستقبل الاتفاق النووي.

وفي إشارة إلى آثار اليورانيوم التي اكتشفها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض المواقع النووية الإيرانية والتي لم يكشف عنها، لفت غروسي، إلى أن هدف التحقيقات الحالية يكمن بالوصول إلى معلومات حول نوع الأنشطة، والمواد المستعملة، ومكانها الحالي.

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