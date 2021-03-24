رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مواجهة المتهمة بخطف «طفل أبو الريش» بتفريغات كاميرات المراقبة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:57 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، التحفظ علي كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة اختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، لتفريغها وندب الأدلة الفنية؛ ومواجهة المتهمة بها.

واستمعت النيابة إلى والدة الطفل التي أكدت أن المتهمة ادعت أنها طبيبة وطلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى.

ولكنها عندما عادت إلى غرفة الكشف لم تجدها ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى وانهارت وتم إبلاغ الشرطة.

وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقي بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.

واستقلت مترو الأنفاق، وتركت الطفل وفرت هاربة خوفًا من الملاحقة، وتم إعادة الرضيع لأحضان أسرته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021


الصور

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

image description

بأسعار «على قد الأيد».. محلات الوادي الجديد مستعدة لـ رمضان (صور)

image description

3 مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والأسواق برأس البر في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة قيادة مروة السلحدار سفينة قناة السويس الجانحة

موعد إجازة شم النسيم 2021

التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

توقعات بتأخير رحلات السفر بعد إضراب الموظفين في لندن

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية «مدينة الشمس» لـ مينا ناجي أونلاين

إلغاء احتفالية يوم الكاريكاتير المصري

«مش ذنبك».. عرض مسرحي يواجه التحرش بالجامعة الأمريكية

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا