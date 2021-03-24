مواجهة المتهمة بخطف «طفل أبو الريش» بتفريغات كاميرات المراقبة

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأربعاء، التحفظ علي كاميرات المراقبة الخاصة بواقعة اختطاف طفل من مستشفى أبو الريش، لتفريغها وندب الأدلة الفنية؛ ومواجهة المتهمة بها.واستمعت النيابة إلى والدة الطفل التي أكدت أن المتهمة ادعت أنها طبيبة وطلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى.ولكنها عندما عادت إلى غرفة الكشف لم تجدها ولم تتمكن من العثور على رضيعها فأبلغت المستشفى وانهارت وتم إبلاغ الشرطة.وكان قسم شرطة السيدة زينب تلقي بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي «بالطو أبيض» ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى عددًا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب.واستقلت مترو الأنفاق، وتركت الطفل وفرت هاربة خوفًا من الملاحقة، وتم إعادة الرضيع لأحضان أسرته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.