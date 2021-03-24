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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١ بالتفصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:12 م
العلاوات
العلاوات
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص، حيث يبحثون عنه عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والجروب الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص، بين الحين والآخر يتحدث العاملين عبر السوشيال ميديا لمعرفة كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس، وذلك بعدما بدأت الهيئة القومية للتأمينات، الخميس الماضي، في إتاحة جميع بيانات نحو 60 ألف من أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الخاصة وسواقط القطاع الحكومي، حيث يحق لهم الاستعلام عن العلاوات الخمس.

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص ٢٠٢١

يستطيع المواطن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال التسجيل للدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط: https://nosi.gov.eg/، وذلك لكافة الاستفسارات عن خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.

وعقب التسجيل عبر الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات، يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي القائم بالصرف والاسم الأول للأم باللغة العربية، ثم الضغط علامة صح على "لست برنامج "روبوت" ويضغط عليها، ثم أخيرًا اضغط المواطن على إرسال الطلب.

عدد المستحقين للمعاش في القطاعات الخاص

ويشار إلى أن المواطنين يحصلون على نسبة 10% العلاوة، نحو 60 ألف متقاعد مستحق من القطاعات السابق ذكرها من المرحلة الأولى.

ووفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن عدد الذين يصرفون من المؤسسات الصحفية 7203 مستفيد، من صحف الأهرام والأخبار ودار الهلال وروزا اليوسف ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ودار التحرير والشركة القومية للتوزيع.

ويذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد أعلنت في منتصف شهر يوليو الماضي 2020، أن ملف العلاوات الخمس للقطاع الخاص، سيتم الانتهاء منه تماما، لجميع المؤسسات الخاصة، التي منحت في السابق علاوات خاصة، مؤكدة على أن المؤسسات التي صرفت لفترة علاوة خاصة ثم توقفت يتم الاستعلام عنها حاليا من لجنة داخل الوزارة، وسيتم منح العلاوات الخمس وفقا للقيمة المستحقة.

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