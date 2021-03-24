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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعتزم تشديد نظامها للجوء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:29 م
بريتي باتيل
بريتي باتيل
وكالات
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قدّم وزيرة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء إصلاحًا لنظام اللجوء في البلاد ينصّ على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني والذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد، في ما اعتبره الصليب الأحمر "غير إنساني".

وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان "إذا عبروا (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60% من المهاجرين غير الشرعيين، بلدًا آمنًا على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فورًا في نظام اللجوء كما هي الحال حاليًا".

وستقدّم مشروعها بعد الظهر للنواب في مجلس العموم البريطاني.

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