بريطانيا تعتزم تشديد نظامها للجوء

قدّم وزيرة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء إصلاحًا لنظام اللجوء في البلاد ينصّ على عدم منح الحقوق نفسها للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني والذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد، في ما اعتبره الصليب الأحمر "غير إنساني".وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان "إذا عبروا (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60% من المهاجرين غير الشرعيين، بلدًا آمنًا على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فورًا في نظام اللجوء كما هي الحال حاليًا".وستقدّم مشروعها بعد الظهر للنواب في مجلس العموم البريطاني.