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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومى «نتائج الفرز»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين والمتقدمين لطلبات شقق الإسكان الإجتماعي عن موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي 2020 "نتائج الفرز"، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في نوفمبر الماضي، عن طرح الإعلان الرابع عشر للتقديم في 100 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل في 11 مدينة بجميع المحافظات، وفقًا للشروط التي تم إعلانها من جانب صندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها.

يأتي ذلك وفقًا لمبادرة مليون وحدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمكن الجميع من الحصول على شقة سكنية طالما تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

وحدد الإعلان الرابع عشر أماكن الوحدات السكنية على النحو التالي: «حدائق العاصمة، بدر، حدائق أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، العبور الجديدة» وتتراوح المساحات ما بين 75 و90 مترًا، ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

ويرصد "الدستور" موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2020 "نتائج الفرز".

موعد نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي

وقد أعلنت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، قد بدأ في يناير الماضي وتضمن نحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت الشهر الماضي 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فى عدد من المدن الجديدة.

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رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر

- يدخل الراغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من هنا.

- تسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام.

- كما لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي، عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية: الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و 090071117 من أي خط أرضي.

- كما يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي عن طريق الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

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