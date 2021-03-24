ألمانيا تتراجع عن تشديد الإغلاق في عيد القيامة

عقب انتقادات حادة، قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التراجع عن قرار تشديد الإغلاق خلال عطلة عيد القيامة، أو ما يعرف باسم "راحة عيد القيامة"، والذي تم الاتفاق عليه مع قادة الولايات ليلة الاثنينالثلاثاء.وأعلنت ميركل ذلك اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء عبر الإنترنت مع قادة الولايات، وفقًا سكاي نيوز.