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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحمد شيبة يطلب الدعاء لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:37 م
أحمد شيبة
أحمد شيبة
هبه محمد
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طلب الفنان أحمد شيبة من جمهوره الدعاء لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى أحد المستشفيات.

ونشر شيبة، صورة لابنه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبي ربنا مايوريني فيك حاجة وحشة أبدا، ادعو لمحمد ابنى بالشفاء".

وكانت آخر أعمال شيبة "ادعوا معايا لمصر"، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، وهي من كلمات رضا المصري، وتوزيع طه الحكيم.

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