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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة الممثل الهندى عامر خان بكورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:52 ص
الهندي عامر خان
الهندي عامر خان
وكالات
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أصيب الممثل الهندي الشهير عامر خان بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه في بيان اليوم
الأربعاء.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" عن المتحدث القول بأن عامر يخضع للعزل المنزلي حاليا.

وجاء في البيان "ثبتت إصابة عامر خان بفيروس كورونا، هو يخضع حاليا للعزل في منزله، ويتبع جميع البروتوكولات الصحية وصحته جيدة".

وطالب المتحدث في البيان جميع من تواصلوا مع الممثل، خلال الأيام الماضية، بأن يخضعوا للاختبار.

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