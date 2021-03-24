إصابة الممثل الهندى عامر خان بكورونا

أصيب الممثل الهندي الشهير عامر خان بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه في بيان اليومالأربعاء.وذكرت شبكة "إن دي تي في" عن المتحدث القول بأن عامر يخضع للعزل المنزلي حاليا.وجاء في البيان "ثبتت إصابة عامر خان بفيروس كورونا، هو يخضع حاليا للعزل في منزله، ويتبع جميع البروتوكولات الصحية وصحته جيدة".وطالب المتحدث في البيان جميع من تواصلوا مع الممثل، خلال الأيام الماضية، بأن يخضعوا للاختبار.