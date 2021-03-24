«قومي المرأة» يختتم البرنامج التدريبي لإنتاج الشوكولاتة

اختتم المجلس القومي للمرأة مؤخرًا، فعاليات البرنامج التدريبي لإنتاج الشوكولاتة بمقر المطبخ المجتمعي بمحافظة الجيزة، والذي يأتي في إطار مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.واستهدف التدريب 30% سيدات مصريات و70% وافدات من مختلف الدول، وتضمن التعريف بالأدوات المستخدمة في إنتاج الشوكولاتة والمواد الخام المستخدمة.يذكر أن البرنامج التدريبي لتصنيع الشوكولاتة هو الثاني من بين ثلاثة برامج تدريبية متتالية، تستهدف السيدات الوافدات بما في ذلك التدريب على صناعة الجلود.مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبدعم من حكومة اليابان.