أصالة تضع صوتها على ألحان تتر «بنت السلطان» لروجينا

بدأت الفنانة أصالة وضع صوتها على ألحان تتر مسلسل "بنت السلطان" من بطولة النجمة روجينا أول أعمالها الدرامية كبطولة مطلقة أولى للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات "النهار" بمشاركة عدد كبير من الفنانين.ووافقت أصالة على تقديم التتر بعد إعجابها بالكلمات والألحان التي وضعها محمد رحيم، ويتم التسجيل حاليا في ستوديو محمد رحيم، وبدأ العمل على التتر، خلال الأسبوعين الماضيين، لتعود به أصالة من جديد لغناء التترات.مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور فى إطار درامى اجتماعى.وكانت روجينا قدمت في شهر رمضان مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، وحققت نجاحا كبيرا بدور "فدوى".