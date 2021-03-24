«ديزني» تؤجل إطلاق «بلاك ويدو»

أعلنت مجموعة "ديزني" أنها أرجأت مجددًا إطلاق فيلم "بلاك ويدو" المرتقب جدًا وعدد آخر من أفلام عالم الأبطال الخارقين "مارفل" والرسوم المتحركة، محبطة بذلك الآمال باستعادة دور السينما الأمريكية حيويتها سريعًا بعد عام من الإقفال بسبب الجائحة.ويُعتبر "بلاك ويدو" من بطولة سكارليت جوهانسن، أبرز الأفلام التي كان من المتوقع إطلاقها في الربيع، وكان يؤمل في أن يتيح جذب الجمهور مجددًا إلى صالات لوس أنجلوس ونيويورك التي عاودت أخيرًا فتح أبوابها بقدرة استيعابية مخفضة.وحُدد 9 يوليو موعدًا جديدًا لإطلاق الفيلم، أي بعد شهرين من الموعد الذي كانت "ديزني" قد أعلنته سابقًا، وسيكون متاحًا في الوقت نفسه لمشتركى منصة "ديزني بلاس" في مقابل رسم إضافى.وأوضحت "ديزني" التي باتت تولي اهتمامًا متزايدًا بخدمات البث التدفقى أن هذا القرار يعكس "تطور تفضيلات الجمهور" في سوق "بدأ يشهد تعافيًا" من آثار الجائحة.