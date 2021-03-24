الصين تطالب بالعمل مع منظومة أمنية مشتركة مع الدول العربية

شدد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل على منظومة أمنية مشتركة مع الدول العربية، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وفي سياق متصل، يزور وانج يي، اليوم، العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية اليوم، وقال السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينغ إنها تلبية لدعوة من الخارجية السعودية، وتشمل اجتماعًا مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.وقال السفير تشينغ لصحفية الشرق الأوسط اللندنية، إن الوزير سيبحث مع القيادة السعودية ومع نظيره الأمير فيصل بن فرحان «القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية كافة، وتبادل الآراء حول القضايا الملحة»، مؤكدًا أن بكين تشارك الرياض المواقف نفسها على المستويين الإقليمي والدولي.