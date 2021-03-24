الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 مواطنًا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 23 مواطنًا من الضفة.واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من مخيم الجلزون في رام الله، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما.وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مروان أحمد بشارات من بلدة طمون بعد أن داهمت منزله وفتشته.كما اعتقلت قوات الاحتلال أسير محرر آخر من مدينة الخليل.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا بينهم أسرى محررون.