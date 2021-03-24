الصحة الفلسطينية: الوضع الوبائي لا يزال خطيرا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله كمال الشخرة، أن الوضع الوبائي في فلسطين لا يزال خطيرا.وأوضح الشخرة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن 206 مصابين بفيروس كورونا يعالجون داخل أقسام العناية المكثفة في الضفة الغربية، و58 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.ولفت إلى أن نسبة إيجابية فحوصات فيروس كورونا بلغت ما بين 16-22%، وكانت في الأسابيع الماضية ما بين من 20- 30%.وأوضح أن نسبة الإشغال في المستشفيات لا تزال مرتفعة، وبلغت في بعض المستشفيات ومراكز علاج "كورونا" إلى 100%.