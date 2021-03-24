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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:18 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-3-2021


ونرصد لكم في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان والأقصر وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:30 ص
وقت الشروق 5:56 ص
موعد أذان الظهر 12:02 ص
موعد أذان العصر 30: 3
موعد أذان المغرب 6:08 م
موعد أذان العشاء 7:25م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:33 ص
وقت الشروق 6:01 ص
موعد أذان الظهر 12:07
موعد أذان العصر 3:35م
موعد أذان المغرب 6:13 م
موعد أذان العشاء 7:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ


وقت صلاة الفجر 4:20 ص
وقت صلاة الشروق 5:44 ص
وقت صلاة الظهر 11:50ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25ص
وقت الشروق 5:52 م
موعد أذان الظهر 11:58 م
موعد أذان العصر 3:26 م
موعد أذان المغرب 6:05 م
موعد أذان العشاء 7:22 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان


وقت صلاة الفجر 4:28ص
وقت صلاة الشروق 5:50 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد أذان العصر 3:23م
موعد أذان المغرب 6:03 م
موعد أذان العشاء 7:15م


مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 4:32 ص
الشروق 5:56 ص
صلاة الظُّهْر 11:57 ص
صلاة العَصر 3:23 م
صلاة المَغرب 6:00 م
صلاة العِشاء 7:14 م

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مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر 4:38 ص
الشروق 6:03 ص
صلاة الظُّهْر 12:05 م
صلاة العَصر 3:31 م
صلاة المَغرب 6:07 م
صلاة العِشاء 7:22 م

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