موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2021.. والسلع المتوفرة

موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2021

يقيم كل عام اتحاد الغرف التجارية معرضا للسلع الغذائية تحت شعار "أهلاً رمضان" بأرض المعارض بمدينة نصر والمزمع انطلاقه هذا العام خلال الفترة من 4 إلى 12 إبريل المقبل وذلك بمشاركة أكثر من 164 شركة للمواد الغذائية لعرض السلع الغذائية من مستلزمات رمضان والتي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم من الياميش والمكسرات والحلويات والمشروبات والعصائر بأسعار مخفضة عن الأسواق لسد احتياجات المواطنين طوال أيام الشهر و اتخذت إدارة المعرض إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين مرتادي المعرض





تعرف على السلع الغذائية التي يوفرها معرض أهلا رمضان





يوفر المعرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال شهر رمضان من سبع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق بمقدار 35% من بينها السكر والأرز والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والفول وقمر الدين والعدس والبلح والشاي واللحوم المجمدة والدواجن بالإضافة إلى ياميش رمضان من المشمشية و التين المجفف و جوز الهند والمكسرات و الجلاش والبسبوسة وغيرها من العصائر والمشروبات الطبيعية المرتبطة ارتباط وثيق بالشهر الكريم مثل المانحة والفراولة و الكاركادية





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معرض أهلا رمضان في المحافظات





يتم إقامة معرض أهلا رمضان 2021 بجميع محافظات الجمهورية لتوفير مستلزمات الرمضانية لجميع المواطنين الغير قادرين على الشراء بسعر السوق حيث يتم تخفض بيع السلع الغذائية بنسبة 35% ليتمكن كافة المواطنين من شراء مستلزماته طوال شهر رمضان دون تعثر مادي وذلك حرصا من الدولة على تقديم الدعم لكافة طوائف الشعب بجميع محافظات الجمهورية داخل الأماكن المخصصة للبيع وسط الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين











