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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"جدعون ساعر" لأنصاره: خوضنا انتخابات صعبة ومنعنا 35 مقعد لنتنياهو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:55 م
جدعون ساعر
جدعون ساعر
سارة شريف
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ألقى رئيس حزب اليمين الجديد "جدعون ساعر" قبل قليل خطاباً لأنصاره في مقر الحزب، وسط حالة من الإحباط الشديد من أنصاره بعد حصوله على (5-6) مقاعد في الانتخابات الإسرائيلية بحسب النتائج الأولية للعينات .

وشكر "ساعر" القائمين على الحزب، وأعضاء حملته الانتخابية، مؤكداً أنه عمل في ظروف ليست سهلة، وأنه عندما بدأ حملته الانتخابية لم يكن"في جيبه" شيء. وأنه استطاع بالجهد الكبير الحصول على مكان في الكنيست. مؤكداً أنه لن يدخل حكومة يرأسها نتنياهو. وأكد أن لولا حزبه لكان نتنياهو سيحصل على 35 مقعد.

مضيفاً أنه لا يمانع من الانضمام لحكومة وسط يسار، ولن يشترط أن يكون هو رئيس الوزراء.

وكان "ساعر" ينتمي إلى الليكود إلى أن قرر الانشقاق عن الحزب، قبل ثلاثة أشهر، وقام بإنشاء حزب "الأمل الجديد" وكانت التوقعات بحصوله قرابة 10 مقاعد في الاستطلاعات.

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