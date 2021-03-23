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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

القائمة الموحدة وإسرائيل بيتنا يشككان في نتائج العينات الانتخابية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:04 م
منصور عباس
منصور عباس
سارة شريف
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قال منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية، الذي توقعت العينات الانتخابية ألا يتمكن حزبه الإسلامي "القائمة العربية الموحدة" من تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست، إنه يعتقد بحلول الصباح أن الفرز الفعلي للأصوات سيظهر عودة حزبه إلى أروقة السلطة، بحسب موقع "واينت"العبري.

وبحسب أخبار القناة 12، بلغت نسبة المشاركة في المجتمع العربي 44٪ فقط، وهي أحد الأسباب التي قد تتسبب بسقوط الحزب.

كما قال عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو"، عوديد فورير، إنه يعتقد أيضا أن العينات الانتخابية خاطئة، مشيرا إلى أنها لم تأخذ في الحسبان 600 ألف من أصوات الغائبين، والتي قد تمثل 15 مقعدا.

"يُظهر التاريخ أن نتائجنا ستكون أفضل في الفرز الفعلي للأصوات. لن يكون هناك شيء واضح حتى بعد ظهر يوم الجمعة".

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